Lonza riduce le sue ambizioni di redditività per l'anno in corso (foto d'archivio) Keystone

Il gruppo farmaceutico Lonza ha registrato una crescita del 3,2% a 3,08 miliardi di franchi nei primi sei mesi dell'anno. Tuttavia, se misurata in funzione del margine operativo lordo (Ebitda) di base, la redditività si è contratta di 3,1 punti percentuali al 20,0%.

Il gruppo riduce le sue ambizioni di redditività per l'anno in corso, ma conferma il suo piano aziendale a più lungo termine.

L'Ebitda di base è sceso del 6,6% a 922 milioni e l'utile netto è crollato del 17,5% a 411 milioni, secondo un rapporto pubblicato oggi.

Mentre i risultati rettificati sono più o meno in linea con le previsioni medie degli analisti consultati dall'agenzia AWP, non lo sono invece per esempio le vendite e l'utile netto che si collocano nella parte più bassa della forchetta.

La multinazionale conferma di puntare a una crescita del fatturato tra il 5% e il 9% a tassi di cambio costanti per l'anno in corso, ma riduce il suo obiettivo di margine Ebitda di base a una percentuale compresa tra il 28% e il 29%, rispetto al 30%-31% precedente.

La tabella di marcia al 2024 resta valida, con una crescita di poco più del 10% e un margine operativo del 33-35%.

