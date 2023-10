Lonza sta aggiornando la sua strategia. Keystone

Il fornitore di prodotti farmaceutici Lonza si è posto nuovi ambiziosi obiettivi: dal 2024 al 2028, l'azienda punta a una crescita annua delle vendite dell'11-13% in valute locali e a un margine di profitto operativo tra il 32% e il 34%.

La fine dei contratti con la società americana Moderna per i vaccini Covid porterà nelle casse di Lonza anche una commissione di fine rapporto, ha indicato oggi Lonza nell'ambito della giornata degli investitori. Essa dovrebbe ammontare a circa 200 milioni, ma le trattative sono ancora in corso.

Sulla scia di questo effetto la redditività nel 2023 sarà leggermente superiore a quanto ipotizzato di recente. Anche la crescita delle vendite si collocherà all'estremità superiore dell'ultimo intervallo di previsione: era ipotizzata una progressione percentuale a una cifra media o alta.

Il gruppo non ha invece fornito novità riguardo alla ricerca di un nuovo presidente della direzione, dopo che Pierre-Alain Ruffieux ha lasciato l'incarico a fine settembre. La guida operativa è al momento affidata al presidente del consiglio di amministrazione Albert Baehny.

La giornata odierna degli investitori era molto attesa, perché la società è alla ricerca di una strategia a medio termine dopo la fine della pandemia, che aveva portato a un forte aumento della capacità produttiva per fabbricare il vaccino anti-coronavirus sviluppato da Moderna.

Fondata nel 1897, Lonza è nata a Gampel, in Vallese, sulle rive del fiume Lonza, un affluente del Rodano. Nel 1909 si è trasferita a Visp (VS). Nel 1974 è entrata nell'orbita di Alusuisse, per poi uscirne nel 1999 ed essere quotata in borsa. La sede è stata spostata nel centro operativo del gruppo a Basilea nel 2002. Oggi Lonza è una realtà con 17'500 impieghi a tempo pieno che nel 2022 ha generato un fatturato di 6,2 miliardi di franchi.

hm, ats