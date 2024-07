Lonza dallo scorso autunno non ha più un contratto con Moderna per la produzione di vaccini anti-Covid. Keystone

Numeri in calo per Lonza nei primi sei mesi del 2024. Il gruppo farmaceutico basilese ha visto il suo utile netto ridursi di quasi un quinto (-19,7%) su base annua a 330 milioni di franchi,

Il fatturato invece ha raggiunto i 3,06 miliardi, per una leggera flessione dello 0,7% rispetto a dodici mesi fa.

Escludendo gli effetti valutari, i ricavi sono comunque aumentati dell'1,8%, precisa in una nota odierna la società. La performance più debole in confronto al primo semestre del 2023 non è una sorpresa, dato che Lonza dallo scorso autunno non ha più un contratto con Moderna per la produzione di vaccini anti-Covid sul sito di Visp (VS).

Tornando sulle cifre divulgate oggi, il risultato operativo Ebit è sceso dell'1,1% a 534 milioni e l'Ebitda di base del 3,1% a 893 milioni, per un margine corrispondente del 29,3% (giù di 0,8 punti percentuali).

Malgrado la serie di segni meno, la prestazione semestrale ha superato a molte voci le attese degli analisti contattati alla vigilia dall'agenzia finanziaria AWP. Gli esperti si aspettavano ad esempio vendite per 3,03 miliardi. Solo l'utile è stato inferiore alle aspettative (347 milioni).

Per quanto riguarda le prospettive, il gruppo renano si attende che il fatturato nella seconda metà dell'anno sarà superiore a quello del periodo gennaio-giugno. Lonza conferma peraltro le sue previsioni per l'intero esercizio, ossia un giro d'affari stabile e un margine Ebitda di base fra il 27 e il 29%. Da ricordare come l'azienda si trovi nel bel mezzo di una fase di transizione, con vari cambi nelle posizioni di vertice, su tutte quella di CEO, con l'entrata in carica dall'inizio di questo mese del manager tedesco Wolfgang Wienand.

