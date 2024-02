Sono stati innumerevoli i voli cancellati. Keystone

Il secondo sciopero di questo mese dei dipendenti Lufthansa ha portato a un quasi arresto delle operazioni di volo in diversi aeroporti tedeschi.

La più grande compagnia aerea tedesca è stata in grado di offrire solo il 10% dei suoi 1000 decolli e atterraggi programmati oggi, ha dichiarato un portavoce alla Dpa. I disagi hanno interessato circa 100'000 passeggeri.

Lo sciopero è stato particolarmente evidente negli hub di Monaco e Francoforte, ma i voli Lufthansa sono stati cancellati anche in molti altri aeroporti. La compagnia aerea ha avvertito i passeggeri interessati di non recarsi in aeroporto perché non è possibile effettuare nuove prenotazioni. Il sindacato Verdi ha indetto uno sciopero di singoli gruppi di dipendenti, come tecnici ed esperti informatici, a partire da lunedì sera. Stamani hanno aderito anche i dipendenti agli sportelli, ai gate e direttamente agli aerei.

La seconda ondata di scioperi avrà un impatto ancora maggiore rispetto alla prima di quasi quindici giorni fa, ha dichiarato Marvin Reschinsky, leader dei Verdi per le trattative. «Abbiamo dimostrato due volte che possiamo colpire», ha dichiarato Reschinsky alla Dpa. Ancora una volta c'è un alto livello di partecipazione dei lavoratori agli scioperi, ha detto, il che significa che sono stati cancellati anche più voli rispetto alla prima ondata all'inizio di febbraio. «Sarebbe quindi saggio giungere a una conclusione ora», ha detto a proposito delle trattative contrattuali. Durante il primo sciopero, all'inizio di febbraio, sono stati cancellati circa 900 voli.

SDA