Tre giorni di sciopero annunciati per il personale di terra di Lufthansa

Nella quadro della vertenza salariale del personale di terra di Lufthansa, il sindacato tedesco Verdi ha annunciato uno sciopero da mercoledì a venerdì. Lo riporta l'agenzia Dpa.

I voli passeggeri non saranno questa volta interessati dallo sciopero, dichiara il sindacato Verdi. Lo sciopero interessa lavoratori dei comparti Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training e Lufthansa Technical Training. Dipendenti di Lufthansa Technik Logistik e Lufthansa Technik Logistik Services si uniranno inoltre all'interruzione del lavoro in momenti diversi a seconda del luogo.

Proprio giovedì scorso non è stato raggiunto un accordo per un nuovo contratto collettivo. Tra le altre cose, Verdi chiede per circa 25 mila dipendenti un aumento salariale del 12,5% e un bonus più veloce di 3'000 euro contro l'inflazione. Un prossimo incontro tra le parti dovrebbe esserci il 13-14 marzo.

SDA