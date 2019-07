Madoff chiede a Trump riduzione pena carcere

Bernie Madoff, l'architetto della maggiore truffa della storia (foto d'archivio) Source: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Bernie Madoff, l'architetto della maggiore truffa della storia, chiede al presidente Usa Donald Trump una riduzione della pena. Lo riporta la stampa statunitense.

La sua richiesta la presenta al Dipartimento di Giustizia, al quale chiede non la grazia ma uno sconto rispetto ai 150 anni di carcere a cui è stato condannato. Madoff si trova nel carcere di Butner, in North Carolina.

Il sistema piramidale, rivelatosi una truffa colossale, organizzato dal finanziere americano ha danneggiato migliaia di investitori, tra cui anche molti cittadini svizzeri.

Per decenni, Madoff ha promesso rendimenti da sogno, che in realtà onorava solo grazie al denaro fresco prelevato sui conti di altri investitori ingolositi da simili prospettive. Questo sistema, costruito sulla sabbia, è collassato nel 2008 a causa della crisi finanziaria. Madoff è stato condannato a 150 anni di carcere, in pratica all'ergastolo.