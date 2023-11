Mammut è un marchio molto diffuso nel mondo del turismo alpino. Keystone

Mammut si espande ulteriormente in Asia: il noto marchio elvetico di articoli sportivi e di montagna ha annunciato l'entrata sul mercato della Corea del Sud, dopo essere già sbarcata – con successo, secondo l'azienda – in Cina e in Giappone.

Nel paese con capitale Seul i prodotti saranno commercializzati attraverso il distributore locale Creas F&C, ha indicato la società in un comunicato odierno. Non sono stati forniti dettagli finanziari sul tema.

Fondata nel 1862, Mammut vende giacche e pantaloni d'escursionismo, nonché attrezzature per l'alpinismo e per gli sport sulla neve. È attiva in oltre 40 paesi con circa 800 dipendenti. Nella primavera 2021 l'impresa è stata venduta dal conglomerato industriale zurighese Conzzeta a Telemos Capital, una società di investimento con sede a Londra.

hm, ats