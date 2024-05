Le commissioni in questione saranno inferiori a quelle praticate in Europa. Keystone

Nell'ambito di un accordo con la Commissione della concorrenza (Comco) Mastercard abbassa le commissioni prelevate sulle sue carte di debito.

Le cosiddette commissioni interchange – che sono solo una parte di quelle che le banche emittenti addebitano ai commercianti – saranno ridotte allo 0,12%, con un tetto di 30 centesimi a partire da una transazione di 300 franchi.

Il tasso in questione è significativamente inferiore allo 0,2% fissato dalla normativa europea, sottolinea la Comco in un comunicato odierno. La soluzione – trovata rapidamente in ambito di conciliazione – mira a garantire la certezza del diritto per tutte le parti coinvolte: per questa ragione non potrà essere revocata fino al 2033.

L'intesa si applica solo alle carte di debito Mastercard. Non pregiudica cioè l'esito dell'indagine avviata contro VISA sulle commissioni interchange nazionali per i pagamenti in presenza con le sue carte, inchiesta che è ancora in corso, fanno sapere i funzionari bernesi.

