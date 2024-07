Il prezzo delle case unifamiliari è ormai per molti fuori portata. Keystone

Il mattone è sempre più caro: nel secondo trimestre i prezzi (effettivi, non quelli richiesti) delle case unifamiliari sono saliti dell'1,3% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre quelli degli appartamenti sono aumentati dello 0,5%.

SDA

Su base annua si registra rispettivamente +3,8% e +2,4%, emerge dall'indice delle transazioni pubblicato oggi da Raiffeisen.

La dinamica si sta però attenuando. «L'andamento dei prezzi sul mercato degli immobili occupati dai proprietari continua a indebolirsi, mentre i tassi di interesse scendono dal loro picco», afferma il capo economista di Raiffeisen Fredy Hasenmaile, citato in un comunicato. Non si prevede che lo slancio riprenda a breve, visto che i tassi rimangono più alti rispetto alla fase precedente.

Le differenze regionali rimangono comunque sensibili. Ticino, Grigioni e Vallese – inseriti insieme nella zona chiamata Svizzera meridionale – segnano un +11,1% annuo per le case (valore più alto del paese) e un +1,8% per gli appartamenti; per questa seconda tipologia di immobili la progressione più marcata è stata osservata a Zurigo (+6,3%).

La ripartizione dell'andamento per tipo di comune mostra che i prezzi delle case nei comuni turistici sono saliti del 7,2% in un anno, mentre nei centri si mette a referto +5,1%; solo le zone rurali mostrano un calo, pari al -0,7%. Nel segmento delle proprietà per piani a farla da padrone sono i comuni urbani (+3,8%) davanti a quelli turistici (+3,3%).

hm, ats