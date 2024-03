Medacta Keystone

Medacta ha visto i guadagni salire nel 2023, ma gli analisti si aspettavano di più e il titolo è sotto pressione in borsa.

Stando ai dati diffusi oggi l'esercizio si è chiuso con un risultato operativo rettificato a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) di 134 milioni di euro (128 milioni di franchi) in progressione dell'11% rispetto all'anno prima. Il relativo margine è sceso dal 27,6% al 26,3%. L'utile netto si è attestato a 47 milioni, in aumento del 3%. Il fatturato – dato già comunicato in febbraio – è salito del 17% a 511 milioni.

«Nel 2023 abbiamo registrato un'eccellente crescita organica dei ricavi, ottenendo allo stesso tempo un Ebitda a valuta costante migliore del previsto», afferma il Ceo Francesco Siccardi, citato in un comunicato. «Questa performance dimostra il nostro slancio positivo, che ci ha permesso di ottenere notevoli guadagni in termini di quote di mercato, proteggendo al contempo i nostri margini».

«I nostri programmi per il 2024 prevedono una continua penetrazione del mercato in tutte le nostre aree geografiche e linee di affari», prosegue il dirigente che è figlio del fondatore Alberto Siccardi, oggi presidente del consiglio di amministrazione. «Un'attenzione particolare è rivolta al ginocchio e alle estremità, dove avremo opportunità significative grazie a prodotti innovativi e soluzioni tecnologiche, a beneficio dei pazienti e dei sistemi sanitari».

Concretamente l'azienda si aspetta per quest'anno un incremento delle vendite (a cambi costanti) compreso fra il 13% e il 15%. Il margine Ebitda (sempre al netto degli influssi valutari) dovrebbe salire di circa 50 punti base rispetto al 2023.

Le novità odierne non sono state accolte bene in borsa perché dopo i dati sui ricavi, in netto aumento, diffusi oltre un mese fa gli esperti si aspettavano importanti passi avanti anche in materia di redditività. Nella prima ora di contrattazioni l'azione Medacta è così arrivata a perdere sino al 6%, per poi stabilizzarsi un'ora più tardi su un calo inferiore al 5%. In rapporto a gennaio il corso è praticamente stabile, mentre sull'arco di un anno la performance è positiva, pari al +20%.

Fondata nel 1999, Medacta è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti ortopedici innovativi e nello sviluppo di tecniche chirurgiche di accompagnamento. È in particolare attiva nei comparti delle protesi articolari, della chirurgia della colonna vertebrale e della medicina dello sport. Opera in oltre 55 paesi e alla fine del 2023 aveva in organico 1730 dipendenti. L'esordio in borsa è avvenuto nell'aprile 2019.

hm, ats