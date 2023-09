Non sono poche le mucche in Svizzera. Keystone

Meno mucche da latte in Svizzera: il loro numero si è ridotto in luglio a 514'496, circa 11'000 in meno di un anno prima.

Il dato è stato diffuso oggi dal Landwirtschaftliche Informationsdienst (LID), il servizio d'informazione del mondo agricolo, che parla di un nuovo minimo storico, senza però precisare da quando viene tenuto il censimento.

Stando al LID il calo si spiega con l'aumento dei costi di produzione di latte dovuto alla guerra, all'inflazione e agli effetti della pandemia. Inoltre il 2022 è stato povero sul fronte del foraggio, ha indicato alla testata Reto Burkhart, portavoce dei Produttori Svizzeri di Latte (PSL).

Un minor numero di vacche non significa però necessariamente meno latte. Al contrario, il volume di produzione è risultato in leggera progressione nella prima parte dell'anno, secondo i dati PSL. Ciò è dovuto a miglioramenti dell'efficienza, ad esempio grazie a stalle robotizzate.

hm, ats