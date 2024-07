Crollo della redditività per la società di Elon Musk. Keystone

L'utile di Tesla crolla del 45% nel secondo trimestre e il colosso delle auto elettriche cala a Wall Street, dove nelle quotazioni after hours arriva a perdere il 3%.

SDA

I ricavi salgono di misura e segnano un +2%, consentendo a Tesla di superare le attese e mostrando come il rallentamento del mercato dei veicoli elettrici è forte ma meno di quanto previsto.

Per la società di Elon Musk il trimestre è il secondo consecutivo di contrazione. E arriva mentre il miliardario cerca un rilancio per Tesla che ancora non è riuscito a cogliere. La popolarità delle auto elettriche è in calo e le vendite a livello globale hanno subito una forte frenata.

Un rallentamento di cui Tesla sta pagando le spese con drastici tagli dei costi. Musk allo stesso tempo sta spingendo gli investimenti nell'intelligenza artificiale e nelle auto senza guidatore. Per il tanto atteso robotaxi che doveva essere lanciato in agosto, però, sarà necessario attendere più del previsto a causa di importanti modifiche al design del veicolo che ne hanno causato uno slittamento del lancio.

Sembra invece avvicinarsi l'introduzione del robot umanoide Optimus: dovrebbe infatti iniziare a lavorare negli impianti Tesla il prossimo anno. Musk si augura di essere in grado di accelerare la produzione così da poterlo mettere in vendita e a disposizione di società dal 2026.

Il miliardario ha di recente appoggiato Donald Trump, esponendo Tesla a ulteriori rischi di mercato. Gli acquirenti di auto elettriche sono, infatti, prevalentemente i liberal attenti al clima e non i repubblicani di cui Musk condivide la battaglia contro la cultura woke.

SDA