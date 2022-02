Mark Zuckerberg concentrerà maggiormente la sua energia nel guidare la società nel costruire i nuovi prodotti per il futuro (foto d'archivio) Keystone

Mark Zuckerberg promuove Nick Clegg a presidente per i global affairs, dando così all'ex vice premier britannico un ruolo ancora maggiore all'interno di Meta.

Clegg «guiderà la nostra società su tutti i temi politici», inclusi l'interazione con i governi e il perorare la causa dei prodotti e del lavoro di Meta.

La promozione si traduce in un minore coinvolgimento dell'amministratore delegato Zuckerberg e del chief operating officer Sheryl Sandberg nelle decisioni politiche, concedendo loro più tempo per dedicarsi alla tecnologia e ai prodotti.

«Con Nick che assume questo ruolo di leadership, io concentrerò maggiormente la mia energia nel guidare la società nel costruire i nuovi prodotti per il futuro, e Sheryl si concentrerà nel successo del nostro business», afferma Zuckerberg che, negli ultimi anni, ha speso molto del suo tempo a occuparsi di temi più politici come la moderazione dei contenuti e la regolamentazione.

In Facebook dal 2018

Clegg è approdato a Facebook nel 2018, in un momento cruciale per il social media allora travolto dalle critiche per il suo ruolo nelle elezioni americane del 2016 e al sua promozione precede il test del voto del 2022. Fra i nuovi compiti dell'ex premier britannico ci sarà anche il vendere la nuova visione del metaverso alle autorità, già preoccupate per l'effetto che la realtà virtuale ha sui bambini e sui teenager.

«I prossimi anni saranno cruciali per la nostra società e per l'industria con la stesura delle nuove regole per internet, e il nostro viaggio per aiutare a costruire il metaverso», osserva Sandberg. «La leadership calma e di principio di Nick – aggiunge – continuerà a essere un asset per Meta nei prossimi mesi e anni».

SDA