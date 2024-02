I dipendenti dello stabilimento Micarna di Ecublens protestano contro la decisione presa dai vertici Migros a metà febbraio Keystone

I dipendenti dello stabilimento Micarna di Ecublens, nel Canton Vaud, hanno iniziato stamane uno sciopero per protestare contro la chiusura del sito, annunciata per la primavera del 2025. Il sindacato Unia chiede alla direzione della Migros di sedersi al tavolo delle trattative.

«Il personale aveva convocato la direzione per avviare dei negoziati alle 05:00, ovvero l'ora in cui inizia la giornata lavorativa, ma la direzione si è rifiutata di discutere», ha dichiarato oggi all'agenzia Keystone-ATS Noé Pelet, responsabile del settore industria di Unia. «Una comunicazione da parte della direzione era prevista per le 09:00, ma non ha avuto luogo. La decisione di scioperare è stata presa alle 09:15».

Sul sito Micarna di Ecublens lavorano attualmente 84 dipendenti. Il gruppo Migros, società madre di Micarna, dispone di cinque stabilimenti dedicati alla lavorazione della carne fresca. Migros ha spiegato che, secondo un'analisi, siti come Courtepin (FR) o Schönbühl (BE) offrono condizioni migliori per il futuro rispetto a quello di Ecublens.

mp, ats