Chi fa la spesa alla Migros può ora versare anche un'offerta per il clima: i contributi saranno calcolati in base all'impronta di CO2 dei prodotti e confluiranno direttamente in progetti di protezione climatica lungo la catena di fornitura del grande distributore.

Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

«Alla cassa vengono sommati i contributi del clima di ciascun articolo e indicati sotto forma di totale», spiega la cooperativa in un comunicato odierno. Inizialmente introdotta in otto filiali a nord delle Alpi, la novità sarà estesa a tutti i supermercati elvetici nel 2024.

«Grazie alla scala di sostenibilità M-Check, la Migros ha sviluppato un sistema per permettere alla clientela di riconoscere subito i prodotti ecocompatibili e adeguare di conseguenza i propri acquisti», sottolinea la società.

Il contributo al clima rappresenta ora il passo successivo: i clienti che desiderano sostenere attivamente la riduzione delle emissioni di CO2 hanno la possibilità farlo.

Migros è attore di primissimo piano nel commercio al dettaglio elvetico: l'anno scorso ha realizzato un fatturato complessivo di 30,1 miliardi di franchi e un utile netto di 459 milioni.

hm, ats