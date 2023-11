L'Assemblea dei delegati della Federazione delle Cooperative Migros (FMC) ha approvato a sorpresa oggi il ridimensionamento dell'amministrazione.

Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

Due mesi fa, una mozione in tal senso era stata respinta durante un'assemblea straordinaria dei delegati.

In quell'occasione non era stata raggiunta la necessaria maggioranza dei due terzi, si disse. Oggi, al secondo tentativo, la FMC ha chiaramente deciso di ridurre da 23 a 13 il numero dei membri dell'amministrazione, una sorta di Consiglio di Amministrazione di Migros. Lo comunica l'azienda in una nota odierna.

Con una riduzione delle dimensioni e una nuova composizione, Migros vuole rendere la sua amministrazione «più snella ed efficiente».

In primavera, la direzione della Migros aveva annunciato un cambiamento radicale nella sua organizzazione.

Tra le altre cose, la direzione della Migros intende centralizzare l'attività dei supermercati, finora gestita dalle singole cooperative regionali, nella cosiddetta società Supermarkt sotto l'egida della FCM.

tv