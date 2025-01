Bidzina Ivanishvili ha sempre parecchio da dire in Georgia. Keystone

Dopo anni di contenzioso con Credit Suisse (CS) il miliardario ed ex premier georgiano Bidzina Ivanishvili vuole ora fare causa anche a Julius Bär: i suoi avvocati accusano la banca zurighese di «ricatto politico» e hanno annunciato l'avvio di un procedimento legale.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

La maggior parte dei beni che Ivanishvili ha riottenuto da CS sono stati trasferiti a Julius Bär, hanno indicato gli avvocati. Negli ultimi mesi però l'istituto ha trattenuto informazioni sui conti e minacciato di interrompere il rapporto con il cliente a causa del suo status di persona politicamente esposta.

Contattata dall'agenzia Awp, la banca non ha voluto prendere posizione sul tema. «In linea di principio, non commentiamo questioni di clienti presunti o reali», ha indicato un portavoce, dopo che la notizia è stata pubblicato dal portale finanziario elvetico Tippinpoint.

Secondo i legali di Ivanishvili la banca non è intervenuta dopo che diversi hedge fund non hanno rispettato le scadenze per il rimborso di fondi. Il miliardario sospetta ora che l'istituto abbia agito in modo coordinato con gli hedge fund a suo svantaggio. Julius Bär avrebbe anche interpretato in modo errato le sanzioni statunitensi, dichiarando che il miliardario e la sua famiglia ne sarebbero stati soggetti.

La causa contro Credit Suisse

Ivanishvili è stato in causa per anni con Credit Suisse, società che nel frattempo è stata acquisita da UBS. Era infatti stato cliente di un consulente fraudolento di CS con sede a Ginevra che a partire dal 2011 aveva sottratto ingenti somme di denaro dai patrimoni gestiti.

In un procedimento alle Bermuda, CS è stato condannato a pagare 600 milioni di dollari nel 2023, mentre un tribunale di Singapore ha riconosciuto al miliardario un versamento di circa 740 milioni di dollari.

Gli avvocati di Ivanishvili in Svizzera starebbero ora valutando la possibilità di avviare un ulteriore procedimento civile, che mirerebbe al rimborso delle somme non incluse nei procedimenti di Singapore e delle Bermuda.

Chi è Ivanishvili?

Ivanishvili ha fatto fortuna in Russia dopo il crollo dell'Unione sovietica. Nel 2012 ha fondato il partito Sogno Georgiano, vincendo le elezioni: fra l'ottobre del 2012 e il novembre 2013 è stato primo ministro.

Ufficialmente ha lasciato la politica, ma i critici sostengono che continui a governare il paese dietro le quinte. In dicembre alla presidenza della nazione è stato eletto Mikheil Kavelachvili, ex calciatore con presenza in diverse squadre svizzere, che avrebbe ottimi rapporti con Ivanishvili.

Stando alle informazioni odierne del Bloomberg Billionaires Index Ivanishvili, 68 anni, è l'uomo più ricco della Georgia e la 391esima persona più facoltosa al mondo, con un patrimonio stimato a 7,7 miliardi di dollari (circa 7 miliardi di franchi).

A titolo di confronto il più ricco imprenditore residente in Svizzera citato dalla graduatoria è l'armatore italiano Gianluigi Aponte, che con un patrimonio di 27 miliardi di dollari è oggi 71esimo al mondo, seguito a ruota da Ernesto Bertarelli. Ai primi tre posti figurano gli americani Elon Musk (440 miliardi), Jeff Bezos (254) e Mark Zuckerberg (221).