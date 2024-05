Olio di girasole quanto mi costi: in Svizzera molto più del dovuto. Keystone

I consumatori svizzeri stanno pagando l'olio di semi di girasole molto più del dovuto. L'anno scorso si è infatti assistito a una riduzione dei prezzi sul mercato mondiale che ha fatto scendere i costi nei supermercati all'estero, ma non nella Confederazione.

SDA

A differenza di quanto avveniva nei negozi tedeschi, all'inizio del 2024 i consumatori elvetici continuavano a pagare il 20% in più rispetto ai picchi della carenza globale di olio di girasole legata alla guerra in Ucraina, si legge nella newsletter pubblicata oggi dalla Sorveglianza dei prezzi (SPR).

In un mercato dove la concorrenza funziona, questo non dovrebbe essere possibile, o almeno solo a breve termine. Per l'ufficio diretto da «Mister prezzi», Stefan Meierans, non si può quindi escludere che le aziende approfittino dell'inflazione generale per far lievitare i prezzi.

Coop e Migros controllano l'80% del mercato

Secondo la SPR, ciò può essere dovuto al fatto che Coop e Migros, compresa la controllata Denner, detengono una quota di mercato complessiva di circa l'80% nel commercio al dettaglio svizzero.

Per sapere chi e in quale misura beneficia di questa situazione saranno necessari ulteriori chiarimenti, scrive ancora l'ufficio di «Mister prezzi».

L'olio di girasole è uno degli oli alimentari più popolari in Svizzera. Nel corso del 2022 la guerra in Ucraina ha fatto salire i prezzi sul mercato globale e i supermercati di tutto il mondo hanno trasferito l'aumento ai loro clienti.

L'anno scorso i prezzi sul mercato mondiale si sono tuttavia ridotti in modo significativo. Ma mentre all'estero spesso i consumatori hanno potuto approfittare del calo, in «Svizzera i prezzi rimangono addirittura più alti di quelli che si osservavano nei primi giorni della guerra in Ucraina», scrive la Sorveglianza dei prezzi.

pl, ats