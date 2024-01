Per molti svizzeri la moto rimane sinonimo di libertà. Keystone

Vendite di moto e scooter in lieve crescita nel 2023: sono state registrate 48'809 unità, lo 0,3% in più dell'anno prima.

«La popolarità delle due ruote motorizzate in Svizzera rimane quindi inalterata», indica in un comunicato odierno Motosuisse, l'associazione dei fabbricanti, grossisti e importatori del ramo.

Le moto mettono a referto una progressione dello 0,6% (a oltre 28'000), mentre gli scooter segnano -0,1% (a circa 19'000). Fra questi ultimi uno su cinque era elettrico: bisogna peraltro considerare che circa un terzo degli e-scooter sono stati adottati dalla Posta e da altri corrieri. Fra le moto la quota dei veicoli a batteria è invece ancora limitata: è dell'1,9%.

Per gli appassionati l'appuntamento da non mancare è il Motofestival, la fiera subentrata a Swiss-Moto, la cui seconda edizione è in programma dal 29 febbraio al 3 marzo.

hm, ats