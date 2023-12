Sono migliaia gli appassionati di moto in Svizzera. Keystone

La seconda edizione di Motofestival, la fiera che è subentrata a Swiss-Moto, si farà anche nel 2024: gli appassionati delle motociclette sono invitati a convergere verso Berna dal 29 febbraio al 3 marzo.

In un comunicato odierno la società Bernexpo, subentrata a MCH Group nell'organizzare l'appuntamento per le due ruote, spiega che fra i vari costruttori che hanno assicurato la loro presenza figurano BMW, Ducati, Honda, Indian Motorcycles, Kawasaki e Suzuki. Manca invece Yamaha, numero due del mercato in Svizzera, come pure KTM.

La prima edizione di Motofestival – che avrebbe dovuto tenersi nel 2022, ma si è svolta nel marzo 2023 a causa della pandemia – ha attirato 40'000 persone, meno delle 55'000 inizialmente previste e meno pure delle 65'000 che avevano in precedenza visitato Swiss-Moto.

Come noto il settore negli scorsi anni ha vissuto un grande fermento in Svizzera. Sulla scia del coronavirus, che aveva visto non poche persone indotte ad abbandonare il trasporto pubblico a favore del mezzo individuale, le vendite di motociclette hanno raggiunto nuovi record, malgrado le difficoltà delle catene di approvvigionamento.

hm, ats