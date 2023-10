Con un patrimonio complessivo di oltre 250 miliardi di dollari, Elon Musk si trova in cima alla classifica, stilata da Forbes, dei 400 statunitensi più ricchi (foto archivio). Keystone

Elon Musk e Jeff Bezos sono i due uomini più ricchi d'America. Dalla classifica dei 400 paperoni statunitensi stilata da Forbes esce, per la seconda volta in tre anni, Donald Trump.

Con una fortuna stimata in 2,6 miliardi di dollari, l'ex presidente non è abbastanza ricco per accedere all'esclusivo club degli americani più ricchi.

Rispetto al 2022 la ricchezza di Trump è calata di oltre 600 milioni di dollari a causa di Truth, il social che controlla e il cui valore è crollato da 730 milioni a meno di 100 milioni.

SDA