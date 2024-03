I consumatori vogliono tornare a toccare la merce con mano. Keystone

Il commercio stazionario sta vivendo una rinascita: i consumatori tornano a fare acquisti maggiormente nei negozi, mentre diminuisce il ricorso all'online.

È la conclusione cui giunge uno studio realizzato dall'Università di San Gallo che ha analizzato il comportamento di 3000 persone in Germania, Austria e Svizzera in relazione ai rivenditori omni-channel, cioè quelli che propongono merci e servizi sia in punti vendita fisici che sul web.

Il 51% dei consumatori ha fatto il suo ultimo acquisto in negozio, a fronte del 43% registrato nel 2021. Gli svizzeri si mostrano peraltro più affini all'online rispetto agli abitanti degli altri due paesi tedescofoni.

Sempre per quanto riguarda la Confederazione, gli operatori omni-channel più conosciuti risultano essere – nell'ordine – Migros, Coop, H&M, Interdiscount e Manor.

