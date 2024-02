È stato un anno di crescita dei compensi per Mark Schneider. Keystone

Remunerazioni milionaria in doppia cifra e in sensibile aumento nel 2023 per il numero uno di Nestlé Mark Schneider.

Il presidente della direzione della multinazionale alimentare ha visto i suoi compensi salire – rispetto all'anno precedente – del 9% a 11,2 milioni di franchi, cioè l'equivalente dello stipendio mediano di 140 lavoratori svizzeri.

A favorire la crescita della retribuzione è stata in particolare la componente del bonus a corto termine, emerge dal rapporto sulle remunerazioni pubblicato oggi dalla società in margine ai conti annuali, che si sono chiusi con vendite per 93,0 miliardi di franchi (-2%) e con un utile netto di 11,2 miliardi (+21%).

La pioggia di milioni ha peraltro interessato l'intera direzione generale, che alla fine dell'anno comprendeva 16 membri e che si è vista attribuire 64,5 milioni (dato equivalente allo stipendio medio di 723 persone). Al presidente del consiglio di amministrazione Paul Bulcke sono andati 3,5 milioni, mentre gli altri membri dell'organo di sorveglianza hanno incassato 9,9 milioni.

hm, ats