Colpo di scena in casa Nestlé. Il colosso alimentare vodese ha annunciato in una nota diffusa nel tardo pomeriggio che dal 1° settembre avrà un nuovo CEO: si tratta di Laurent Freixe, che prende il posto di Mark Schneider.

Freixe, classe 1962, dirige attualmente gli affari della regione America latina della multinazionale romanda ed è vicepresidente esecutivo, indica il comunicato, divulgato dopo la chiusura della borsa. Nato a Parigi, è entrato nella filiale francese di Nestlé nel 1986, ed è stato anche a capo delle attività della zona Europa e di quella Americhe.

Dal canto suo Schneider, CEO dal 2017, ha deciso di rassegnare le dimissioni dalle proprie funzioni, compresa quella di membro del consiglio d'amministrazione, e lascerà il gruppo.

«È stato un onore per me», ha commentato il manager, citato nella nota. «Sono grato per ciò che abbiamo realizzato, trasformando Nestlé in un'azienda all'avanguardia, innovativa e sostenibile», ha aggiunto.

Stando al comunicato, Freixe negli anni ha svolto un ruolo importante nel rafforzamento della direzione strategica della società e del suo portafoglio e ha una «profonda conoscenza della cultura e dei valori di Nestlé».

«Sono entusiasta di assumermi questa responsabilità», ha affermato il nuovo CEO, parlando di «privilegio». «Ci saranno sempre sfide, ma abbiamo punti di forza senza pari: possiamo posizionare strategicamente Nestlé per guidare e vincere ovunque operiamo», si è detto certo Freixe.

