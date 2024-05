L'agitazione interessa una fabbrica che produce in particolare barrette di cioccolato. Keystone

Sciopero presso Nestlé in Canada: i 461 dipendenti di uno stabilimento di Toronto hanno incrociato le braccia. Chiedono in particolare un miglioramento delle prestazioni previdenziali e l'adeguamento dei salari al costo della vita, riferiscono i media locali.

SDA

Sempre secondo la stampa al momento non è ancora in agenda una data per la trattativa fra il sindacato di riferimento Unifor e l'azienda.

Nel paese nordamericano la multinazionale alimentare svizzera impiega circa 3700 persone in dodici differenti località. Lo stabilimento in questione produce articoli quali il KitKat, gli Smarties, nonché le barrette di cioccolato Aero – particolarmente note nel mondo anglosassone – e Canadian Coffee Crisp.

hm, ats