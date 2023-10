Il gruppo riorganizza le sue attività. Keystone

Taglio occupazionale presso Nestlé Svizzera: il colosso alimentare ha deciso di riorganizzare la sua fabbrica di Wangen bei Olten, nel canton Soletta. La misura comporterà il taglio di 90 posti di lavoro, su un totale di 200 dipendenti.

Stano a quanto indicato oggi in futuro lo stabilimento si concentrerà sulla produzione e sull'innovazione dei marchi Leisi e Buitoni: la produzione di altri marchi, che rappresenta una parte dell'attività di esportazione, sarà interrotta.

La filiale elvetica della multinazionale investirà circa 6,5 milioni di franchi per modernizzare e automatizzare ulteriormente gli impianti. «Un chiaro impegno nei confronti dello stabilimento di Wangen e della Svizzera come luogo di produzione», si legge in un comunicato.

La soppressione di impieghi avverrà attraverso una riduzione graduale entro la prima metà del 2024. I dipendenti e la commissione del personale sono stati informati oggi: scatta il periodo di consultazione di quattro settimane.

Nestlé Svizzera afferma di prendere molto sul serio la propria responsabilità nei confronti dei dipendenti e promette che farà tutto il possibile per fornire un sostegno individuale alle persone interessate dalla riorganizzazione. A tal fine, tra le altre cose, è stato sviluppato un piano sociale volontario.

hm, ats