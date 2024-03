Stando agli ultimi dati forniti dall'agenzia immobiliare Douglas Elliman Real Estate, il prezzo medio di acquisto per un appartamento a Manhattan nel quarto trimestre 2023 è stato di 1,15 milioni di dollari. (Foto archivio) Keystone

Il mercato immobiliare di New York si conferma solo per ricchi. Lo scorso trimestre i due terzi delle vendite di case nella Grande Mela sono stati in contanti, un record.

Con i tassi sui mutui vicino al 6%, circa il 70% delle transazioni effettuate negli ultimi tre mesi del 2023 sono state effettuate infatti senza accedere a finanziamenti, in forte rialzo rispetto al 55% dello stesso periodo dell'anno precedente.

Lo riporta il Financial Times citando i dati della società immobiliare Corcoran, secondo la quale i contratti di affitto sono in aumento nonostante i prezzi elevati. Il trend mostra come si sta creando un «vuoto» nel mercato, con i ricchi sempre più ricchi che non hanno problemi ad acquistare anche in contanti e gli altri papabili acquirenti che non possono pagare cash e quindi sono costretti ad affittare.

SDA