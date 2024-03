Bastien Girod è un politico ormai di lungo corso. Keystone

Attività nel gotha dell'economia per Bastien Girod, consigliere nazionale dei Verdi assai noto anche al di fuori del suo cantone, quello di Zurigo.

SDA

Il 44enne diventa partner all'interno della società di consulenza aziendale Deloitte, dove a partire da aprile sarà competente per i comparti della sostenibilità e della protezione del clima.

«Grazie alla grande esperienza e alle competenze scientifiche di Girod saremo in grado di offrire ai nostri clienti soluzioni tecniche di sostenibilità ancora più approfondite, che avranno un impatto positivo sulla società e sull'ambiente», argomenta Reto Savoia, Ceo della filiale elvetica della multinazionale Deloitte, citato in un comunicato odierno. «Questo include il supporto ai clienti nella transizione verso un'economia circolare e a basso consumo di combustibili fossili».

Padre di due figlie, Bastien Girod è titolare di un dottorato in scienze ambientali del Politecnico federale di Zurigo. Siede a Berna alla camera del popolo dal 2007. «Non vedo l'ora di impegnarmi in Deloitte», afferma il politico, a sua volta citato nella nota per la stampa. «Questo mi consentirà di supportare i clienti di tutti i settori rilevanti in compiti strategici, normativi e organizzativi presso la più grande società di revisione e consulenza del mondo».

hm, ats