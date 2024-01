Novartis promuove da anni una politica di espansione. Keystone

Novartis non sarebbe più interessata ad acquisire la società biotecnologica americana Cytokinetics: lo scrive il Wall Street Journal (WSJ), aggiungendo che la decisione è stata adottata negli ultimi giorni.

Lunedì la stessa testata aveva riferito di trattative in fase avanzata per un'operazione che, stando ai media, sarebbe potuta arrivare a 10 miliardi di dollari. Alla borsa di Wall Street le azioni Cytokinetics, che erano fortemente salite a inizio settimana, hanno ieri perso circa un quarto del loro valore. Novartis non ha commentato le notizie riguardo a un possibile interesse all'acquisto.

Secondo il WSJ, Cytokinetics avrebbe ora avviato un processo di vendita, in base al quale un altro acquirente potrebbe farsi avanti o Novartis potrebbe mostrare di nuovo interesse. Negli ultimi giorni sono stati citati i nomi di Astrazeneca e Johnson & Johnson.

Cytokinetics si era fatta conoscere un mese fa grazie ai dati di successo su un farmaco sperimentale per il trattamento della cardiomiopatia ipertrofica, una malattia cardiaca congenita. Di conseguenza le azioni erano cresciute di oltre l'80%.

hm, ats