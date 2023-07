Novartis acquista innovazione. Keystone

Novartis si rafforza ulteriormente nel campo della ricerca su nuove tecnologie sanitarie.

Il colosso farmaceutico renano ha annunciato oggi di aver rilevato DTx Pharma, impresa californiana specializzata nello sviluppo di terapie a base di siRNA (classe di molecole di acido ribonucleico a doppio filamento).

La società elvetica pagherà agli attuali proprietari privati 500 milioni di dollari (423 milioni di franchi), a cui si aggiungeranno poi ulteriori versamenti una volta raggiunti determinati risultati. L'accordo include in particolare il DTx-1252, una potenziale terapia per combattere la malattia di Charcot-Marie-Tooth di tipo 1A (CMT1A), una sindrome neurologica ereditaria che intacca il sistema nervoso periferico.

L'approccio dell'azienda di San Diego per far fronte al disturbo ha recentemente ottenuto dalla Food and Drug Administration (FDA, cioè l'autorità americana di controllo dei medicamenti) lo status «farmaco orfano», cioè quello garantito ai preparati che sono potenzialmente utili per trattare una malattia rara.

hm, ats