Il nuovo responsabile in Svizzera vanta un'ampia esperienza professionale. Keystone

Nuovo numero uno per Manpower in Svizzera: la filiale elvetica della multinazionale americana attiva nel campo delle risorse umane è da oggi guidata da Eric Jeannerod. Subentra a Jan Jacob, che stra proseguendo la sua attività professionale al di fuori dell'azienda.

Con oltre 20 anni di esperienza nei servizi informatici e digitali, Jeannerod è entrato a far parte del gruppo nel 2017 come Chief Operating Officer dell'entità francese di Experis (marchio di Manpower), prima di diventarne Ceo, spiega la società in un comunicato odierno. Il manager dispone di una laurea in ingegneria e un MBA conseguiti in Francia.

«La sua riconosciuta esperienza e il suo successo come responsabile di Experis France, uniti alle sue capacità strategiche e alla sua eccellenza operativa, contribuiranno a rafforzare e promuovere la nostra posizione sul mercato svizzero», afferma Alain Roumilhac, responsabile del gruppo a livello regionale, citato nella nota.

«La complessità del mercato e l'evoluzione dei paradigmi occupazionali ci pongono di fronte a sfide uniche che ci impongono di adattarci e innovare», osserva da parte sua Jeannerod, a sua volta citato. «Intendo consolidare i risultati ottenuti dal nostro team per offrire ai nostri clienti svizzeri l'accesso alle migliori soluzioni di forza lavoro globale».

Manpower Svizzera è presente nella Confederazione da 55 anni. Oggi gestisce una rete di 50 agenzie sul territorio nazionale. Con oltre 300 dipendenti si occupa di 5000 clienti, dalla piccola impresa al grande gruppo internazionale.

