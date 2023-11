L'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) ha sede a Ginevra. Keystone

Il numero di domande di brevetto ha raggiunto un nuovo record a livello mondiale lo scorso anno: ne sono state registrate 3,5 milioni, in crescita delll'1,8% rispetto al 2022.

Stando ai dati diffusi stamani dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) la Cina domina la classifica dei singoli paesi, con 1,6 milioni, davanti Stati Uniti (0,5 milioni) e Giappone (0,4). La Svizzera è settima.

Il direttore generale dell'OMPI Daren Tang ha nuovamente messo in guardia dagli effetti delle tensioni politiche e dell'incertezza economica sul quadro globale.

I paesi in via di sviluppo stanno inoltre aumentando la loro attività nel settore in questione, ma i finanziamenti pubblici per il capitale di rischio sono in calo in diverse regioni, si rammarica il funzionario.

