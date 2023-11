Il rincaro non è destinato a sparire. Keystone

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) corregge nettamente al rialzo la sua previsione per l'inflazione in Svizzera: il rincaro dovrebbe raggiungere il +2,1% nel 2024, a fronte del +1,2% pronosticato in precedenza.

E la fase di aumento dei prezzi non è destinata a finire: per il 2025 (nuova stima) è atteso un +1,5%, emerge dalle prospettive economiche mondiali presentate oggi a Parigi.

Gli economisti dell'organismo internazionale hanno anche modificato in senso negativo le loro aspettative relative al prodotto interno lordo (Pil) elvetico: l'anno prossimo salirà del +0,9% (+1,2% nell'analisi di settembre). Nel 2025 l'espansione si attesterà al +1,4%.

Secondo l'OCSE l'economia svizzera soffrirà in particolare per il rallentamento della congiuntura globale e per le più difficili condizioni di finanziamento. Si teme inoltre che i consumi non potranno più fungere da pilastro della crescita, anche sulla scia dell'aumento del costo della vita.

hm, ats