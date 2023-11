"Correre sulle nuvole", dice l'azienda. Keystone

Il 2023 si conferma di forte crescita per On, azienda zurighese che produce scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo nota fra l'altro anche per avere l'ex campione di tennis Roger Federer come comproprietario e ambasciatore.

Nei primi nove mesi dell'anno il fatturato ha raggiunto 1,35 miliardi di franchi, in progressione del 57% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima.

Nel terzo trimestre il fatturato è progredito (su base annua) del 47% a 481 milioni di franchi, ha indicato oggi la società che spesso si presenta anche come On Running. Il risultato operativo a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è salito del 44% a 81 milioni, mentre per l'utile netto è quasi triplicato, attestandosi a 59 milioni.

La dirigenza guarda con favore al futuro e visto il buon andamento degli affari vengono ritoccate al rialzo le previsioni: per l'insieme dell'esercizio sono attesi ricavi per 1,79 miliardi di franchi, a fronte dei 1,76 miliardi finora pronosticati. Secondo i vertici della società quotata al Nasdaq di New York non è però ancora il momento di versare dividendi: i profitti saranno investiti nella crescita e nell'innovazione.

On è stata fondata nel 2010 da tre appassionati della corsa, David Allemann, Olivier Bernhard e Caspar Coppetti. «Tutto ruota attorno a un'idea eccezionale: atterraggi morbidi seguiti da decolli esplosivi; o, come diciamo noi, correre sulle nuvole», affermano i promotori nel loro sito web. La scarpe dispongono cioè di una tecnologia di ammortizzazione brevettata che dovrebbe migliorare l'esperienza del corridore. Nel novembre 2019 Federer è diventato socio dei fondatori, portando anche la sua esperienza in materia di merketing.

I produttori di scarpe da corsa hanno beneficiato di un boom della domanda durante la pandemia di coronavirus: molte persone un po' in tutto il mondo si sono infatti rivolte al jogging quando le palestre sono state chiuse e gli sport di squadra sono stati vietati. Anche gli investitori si sono interessati al segmento: On Running nel settembre 2021 è così sbarcata alla borsa di New York. In un primo momento l'azione, che aveva esordito a 35 dollari, era salita notevolmente, arrivando a sfiorare i 56 dollari, poi è andata ripiegando: attualmente vale circa 25 dollari.

hm, ats