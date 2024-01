Il settore è in piena ripresa. Keystone

Gli operatori turistici svizzeri sono ottimisti per l'anno in corso.

Stando a un sondaggio condotto dalla rivista di settore Travel Inside tra i responsabili dei sei maggiori gruppi elvetici in generale è previsto un aumento delle vendite e, in alcuni casi, cifre superiori a quelle precedenti la pandemia.

«Attualmente siamo in crescita di oltre il 20% con le prenotazioni anticipate per il 2024», afferma Stephanie Schulze zur Wiesch, CEO di DER Touristik Suisse (entità nota per il marchio Kuoni), citata dal periodico. Anche l'attività del conglomerato Hotelplan è partita bene: secondo la presidente della direzione Nicole Pfammatter le prenotazioni sono al «livello previsto».

Markus Kohli, numero uno di Knecht Travel Group, si aspetta un aumento dei ricavi nell'anno in corso. E Karim Twerenbold, responsabile di Twerenbold, pronostica un incremento del fatturato per tutte le società del gruppo.

Solo André Lüthi, Ceo di Globetrotter, appare un po' più cauto: il giro d'affari nel 2024 dovrebbe essere in linea con quello dell'esercizio precedente.

hm, ats