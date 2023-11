"La crescita delle esportazioni di orologi svizzeri in ottobre è rimasta vicina a quella registrata in agosto e settembre", ha comunicato oggi la Federazione dell'industria orologiera svizzera (FH). (Foto simbolica) Keystone

Le spedizioni di orologi svizzeri all'estero sono aumentate in ottobre, confermando il trend in atto da agosto. Lo scorso mese, l'industria ha esportato l'equivalente di 2,4 miliardi di franchi, il 5,1% in più su base annua.

«La crescita delle esportazioni di orologi svizzeri in ottobre è rimasta vicina a quella registrata in agosto e settembre», ha comunicato oggi la Federazione dell'industria orologiera svizzera (FH).

Il tasso di crescita si è stabilizzato «a un livello meno sostenuto ma comunque significativo rispetto alla prima metà dell'anno», si sottolinea nella nota. Il risultato dei primi dieci mesi di quest'anno è aumentato dell'8,3% rispetto al 2022.

Gli Stati Uniti, prima destinazione degli orologi svizzeri, hanno registrato una crescita identica alla media mondiale (+5%).

La Cina è aumentata di quasi un quarto, beneficiando «dell'effetto base favorevole previsto per l'intero quarto trimestre». Hong Kong ha continuato a recuperare terreno (+17,4%). La flessione del Giappone (-2,7%) e di Singapore (-9,8%) ha messo questi mercati ai margini degli altri asiatici.

In Europa, la performance si è limitata a un guadagno dell'1,9%. Il Regno Unito (+7,7%), la Francia (+6,2%) e l'Italia (+2,7%) sono stati in territorio positivo, a differenza della Germania (-12,4%) e della Spagna (-2,5%).

