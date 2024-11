Gli svizzeri preferiscono usare Twint. Le carte di debito e di credito sono le più utilizzate nei negozi (immagine illustrativa). Keystone

Gli svizzeri si rivolgono sempre più ai loro dispositivi mobili per pagare gli acquisti. Come si sta sviluppando il mercato dei pagamenti e quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei vari metodi di pagamento? blue News prova a rispondere a queste e altre domande.

Hai fretta? blue News riassume per te In Svizzera i dispositivi mobili sono il mezzo di pagamento preferito, con il 26,8%, seguiti dalle carte di debito e dai pagamenti in contanti.

Le carte di debito rimangono il metodo di pagamento più diffuso per gli acquisti in negozio.

Twint è l'applicazione di pagamento mobile più utilizzata in Svizzera, mentre Apple Pay e Samsung Pay convincono per gli elevati standard di sicurezza. Mostra di più

Come preferiscono pagare gli svizzeri e quali sono i metodi di pagamento disponibili? blue News ha provato a rispondere a queste domande, analizzando anche la popolarità, la sicurezza e l'utilizzo dei vari metodi di pagamento in Svizzera.

L'11esima edizione dello Swiss Payment Monitor, realizzato dalla ZHAW School of Management and Law (SW) e dal Centre for Financial Services Innovation dell'Università di San Gallo, ha esaminato i mezzi di pagamento. A tal fine sono state intervistate 1'700 persone in tutto il Paese nei mesi di aprile e maggio 2024.

Il rapporto rivela che i dispositivi mobili come telefoni cellulari, tablet e smartwatch sono i metodi di pagamento più comuni. In termini di numero totale di transazioni, questo significa un aumento significativo rispetto al sondaggio di sei mesi prima.

Come pagano più spesso gli svizzeri? Dispositivi mobili: 26,8% (+3,5 punti percentuali)

Carta di debito: 26,2% (-3,1 punti percentuali)

Contanti: 25,7% (+0,7 punti percentuali) Mostra di più

La carta di debito in negozio è il metodo di pagamento più utilizzato

Se si considerano solo gli acquisti in negozio, la carta di debito rimane il mezzo di pagamento più comune.

Come pagano gli svizzeri nei negozi? Carta di debito: 30,1% (-3,7 punti percentuali)

Contanti: 29,9% (+0,7 punti percentuali)

Dispositivi mobili: 20,1% (+3,8 punti percentuali) Mostra di più

Oltre ai pagamenti con Twint, che di solito sono legati direttamente a un conto corrente, questi ultimi includono anche i pagamenti con portafogli elettronici come Apple Pay, Samsung Pay o Google Pay, dove viene memorizzata una carta di debito o di credito.

La carta di credito beneficia della crescita dei pagamenti mobili

Un'ulteriore suddivisione in base al prodotto di fatturazione di un pagamento locale rivela la seguente distinzione: dopo le carte di debito e i contanti, le carte di credito sono al terzo posto con il 23,6% (+2,0 punti percentuali).

Le applicazioni mobili come Twint, che vengono addebitate direttamente sul conto corrente, sono al quarto posto con il 10,8% (+3,6 punti percentuali).

«Questo dimostra che pagare con Twint, ma anche con le solite soluzioni di e-wallet alle casse dei supermercati, nei negozi di abbigliamento o nei ristoranti, sta diventando sempre più popolare», afferma Marcel Stadelmann, esperto di pagamenti di ZHAW.

«La maggior parte degli e-wallet si basa ancora sulle carte di credito, per questo stanno beneficiando della crescita dei pagamenti mobili».

I metodi di pagamento online in voga

Nel 2024 la piattaforma di confronto Comparis ha analizzato la sicurezza, la popolarità e le applicazioni di Twint, Apple Pay e Samsung Pay.

Una cosa è chiara: Twint è probabilmente il metodo di pagamento più popolare in Svizzera. Lo svantaggio è che può essere utilizzato solo per i pagamenti nazionali.

Apple Pay

Quanto è sicuro Apple Pay?

Come scrive Comparis, l'utente autorizza il processo di pagamento con Face ID o Touch ID. La transazione al terminale di pagamento o nel negozio online è criptata.

Apple protegge i dati della carta di credito e non li memorizza su un server o sul dispositivo. Inoltre i commercianti non vedono il numero completo della carta.

Il rischio maggiore è rappresentato dal furto della carta: altre persone possono creare un proprio account Apple Pay e utilizzarlo per pagare. È quindi sicuro almeno quanto l'utilizzo di una carta di credito tradizionale.

Di cosa ho bisogno per Apple Pay?

Un aspetto importante è che i clienti devono possedere un dispositivo Apple, in quanto è disponibile solo su questi ultimi. Una volta attivato il servizio, è necessario avere una propria carta prepagata, di debito o di credito.

Questa viene poi memorizzata nell'app Wallet. La carta appare facendo doppio clic sul pulsante di blocco. A questo punto è necessario appoggiare il cellulare al terminale.

Devo pagare delle commissioni?

Apple non applica alcuna commissione aggiuntiva per le transazioni mobili. Si applicano le stesse tasse delle carte di credito tradizionali. Queste sono definite dagli emittenti.

Twint

Quanto è sicuro Twint?

Victor Schmid, responsabile dei media di Twint, ha dichiarato al «Beobachter»: «Twint deve essere confermato da un codice o dal riconoscimento facciale o delle impronte digitali al momento dell'apertura e il sistema funziona in conformità con gli standard di sicurezza delle banche svizzere». Finora Twint non ha registrato alcun caso di abuso.

Di cosa ho bisogno per Twint?

Per utilizzare Twint, si scarica l'applicazione della propria banca sul cellulare. Poi si collega il conto corrente o la carta di credito all'applicazione. Le modalità di configurazione di Twint dipendono dal fornitore.

Funziona su tutti gli smartphone più comuni, compresi i dispositivi Android. Non è necessaria una carta di credito. L'importo utilizzato può anche essere detratto direttamente dal conto bancario.

È possibile utilizzare Twint anche per trasferire denaro ad altre persone. Il principale svantaggio è che non permette transazioni all'estero.

Devo pagare delle commissioni?

L'applicazione è gratuita per gli utenti. Invece i commercianti pagano una certa percentuale a Twint per ogni transazione.

In casi eccezionali i singoli servizi sono a pagamento. Tra questi la funzione di parcheggio senza biglietto e i prelievi di contanti.

Samsung Pay

Che cos'è Samsung Pay?

Samsung Pay è un servizio di pagamento mobile tramite smartphone o smartwatch. Con questo si memorizza una carta di credito, una carta di debito o una carta prepagata. L'emittente della carta deve abilitare l'uso di Samsung Pay.

Il Samsung Wallet, un portafoglio digitale, è disponibile in Svizzera dal 2022. Combina Samsung Pay e Samsung Pass, un archivio di password. Nel Wallet è possibile memorizzare ancora più dati rispetto alle applicazioni separate.

Quanto è sicuro Samsung Pay?

Secondo il sito web di Mastercard, ogni pagamento è crittografato dinamicamente. In questo modo i dati della transazione sono riservati e sicuri, in quanto i dati della carta non vengono trasmessi all'esercente. Questo impedisce l'uso fraudolento dei dati.

Il dispositivo Samsung è sempre a portata di mano. I vostri dati personali, come il numero della carta, non possono essere visti da persone estranee.

Devo pagare delle commissioni?

Se pagate con Samsung Pay o con il vostro Samsung Wallet, non ci sono costi aggiuntivi. Si pagano solo le normali commissioni applicate dal proprio fornitore di pagamenti.