Dal 4 al 9 febbraio, il «ministro» dell'economia, della formazione e della ricerca, Guy Parmelin, sarà in Arabia Saudita e in Qatar allo scopo di rinsaldare le relazioni economiche e commerciali con questi due Paesi.

Per l'occasione verrà accompagnato da una nutrita delegazione in rappresentanza della piazza produttiva elvetica.

Il commercio tra la Svizzera e l'Arabia Saudita è raddoppiato negli ultimi tre anni, raggiungendo i 5,6 miliardi di franchi nel 2022, mentre con il Qatar l'importo relativo al commercio ammontava a 2,3 miliardi nello stesso anno. La Svizzera esporta principalmente prodotti farmaceutici, oro e strumenti di precisione. Vi sono più di 100 aziende elvetiche in Arabia Saudita e più di 30 in Qatar: queste creano un numero considerevole di posti di lavoro a livello locale.

Sia in Arabia Saudita che in Qatar sono in corso importanti processi di riforma economica e sociale (Vision 2030), che offrono interessanti opportunità.

Entrambi i Paesi intendono diversificare le loro economie e ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili, precisa una nota governativa odierna. Nel settore delle infrastrutture sono in corso di pianificazione e realizzazione alcuni grandi progetti di investimento che richiedono tecnologia e competenze svizzere.

A Riad, capitale dell'Arabia Saudita, Parmelin parteciperà a un Forum economico con aziende svizzere e saudite insieme al ministro degli investimenti e a quello dell'industria sauditi.

Col ministro del commercio, il consigliere federale discuterà delle attuali questioni di politica commerciale internazionale, tra cui l'attuazione dell'accordo di libero scambio tra l'AELS e i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golf. Parmelin incontrerà anche il ministro dell'economia e della pianificazione.

A Doha, capoluogo del Qatar, il «ministro» democentrista vedrà il locale ministro del commercio e dell'industria con cui abborderà il potenziale contributo delle aziende svizzere alla realizzazione del progetto Vision 2030, il cui scopo è trasformare il Qatar in una società avanzata in grado di raggiungere uno sviluppo sostenibile. È in programma anche una visita di cortesia all'emiro Tamim bin Hamad Al Thani.

Insieme col ministro delle finanze del Qatar, Parmelin aprirà il dialogo finanziario ed economico tra la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, la Segreteria di Stato dell'economia e il Ministero delle finanze del Qatar.

Infine, su invito del ministro dell'agricoltura del Qatar, il consigliere federale e la sua delegazione si recheranno all'Horticultural Expo 2023 Doha, un'esposizione agricola e orticola, dove è rappresentata anche la Svizzera. Qui parteciperà a una manifestazione sull'innovazione nel settore agricolo e alimentare.

