Partners Group, con sede a Baar (ZG), ha avviato un partenariato con il principale gestore patrimoniale al mondo, lo statunitense Blackrock, per offrire ai clienti individuali soluzioni di investimento in attività non quotate.

I dettagli finanziari di questa collaborazione non sono stati resi noti.

Partners Group è stato scelto in particolare per la sua lunga esperienza nelle offerte di gestione patrimoniale basate su asset non quotati, hanno indicato oggi le due società in una nota. Il portafoglio sarà gestito congiuntamente da Blackrock e dal suo partner elvetico. Le soluzioni includeranno investimenti in società non quotate e crediti privati, attualmente non disponibili sul mercato statunitense.

Partners Group ha lanciato il suo primo fondo dedicato alle società non quotate negli Stati Uniti nel 2009, e ad oggi rimane uno dei più grandi della categoria, con un volume di 15,5 miliardi di dollari, stando al comunicato.

