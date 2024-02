L'organizzazione internazionale è al centro di un grande dibattito. Keystone

Per la Svizzera l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO/OMC) rimane la «strada maestra» per muoversi nel contesto globale attuale. Lo sostiene la segretaria di stato Helene Budliger Artieda, che alla riunione ministeriale dell'organizzazione in corso a Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) si sta battendo – così dice – per evitare un deterioramento dell'istituzione.

La WTO rimane importante per la Svizzera, «un piccolo paese ma 20esimo mercato più grande del mondo», ha dichiarato la 59enne a Keystone-ATS. «Ma anche per molti paesi in via di sviluppo». In diverse nazioni gli agricoltori protestano e le tensioni sociali aumentano. «Capisco i timori: siamo stati un po' ingenui nel pensare che la globalizzazione sarebbe stata una situazione vantaggiosa per tutti», ha chiosato la direttrice della Segreteria di Stato dell'economia (Seco).

Ad Abu Dhabi, l'obiettivo della Confederazione rimane quello di «evitare l'erosione dell'organizzazione», lottando per una risoluzione funzionale delle controversie e adattando la WTO al XXI secolo, ha concluso l'ex ambasciatrice a Bangkok (Thailandia) con scuola di commercio a Zurigo e laurea in economia a Bogotà (Colombia).

hm, ats