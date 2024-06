A incidere sul risultato complessivo del quinto mese dell'anno è stata la marcata progressione della domanda estera, pari a +7,8%. Keystone

Dopo che in aprile si era registrata una flessione, del 3,2%, in maggio il numero di pernottamenti alberghieri in Svizzera ha ripreso a crescere in modo sensibile, del 4,9% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso.

SDA

Lo indica una prima stima pubblicata oggi pomeriggio dall'Ufficio federale di statistica (UST). Aprile sembra una mosca bianca per il turismo elvetico, considerando che il 2023 era stato da record e il primo trimestre 2024 ulteriormente in crescita.

A incidere sul risultato complessivo del quinto mese dell'anno è stata la marcata progressione della domanda estera, pari a +7,8%. Per quanto riguarda gli ospiti svizzeri, l'aumento è stato dell'1,7%. Non sono ancora note cifre assolute: sono state diffuse solo le tre percentuali indicate.

Dopo le progressioni registrate in gennaio (+2,2%), febbraio (+3,8%), marzo (+3,9%) e il calo di aprile, il settore turistico elvetico ha di che sorridere nuovamente.

I valori diffusi oggi fanno parte della statistica sperimentale denominata Hesta-Flash. I numeri assoluti e i dati disaggregati regionali saranno pubblicati il 5 luglio.

ns, ats