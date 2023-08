Per ulteriori informazioni bisognerà aspettare il 5 settembre. Keystone

Si avvia a confermarsi anche in luglio la ripresa dell'attività turistica in Svizzera, sulla scia del ritorno in forze degli ospiti stranieri.

Stando a una prima stima pubblicata oggi pomeriggio dall'Ufficio federale di statistica (UST), lo scorso mese il numero dei pernottamenti è cresciuto del 3,2% nel confronto su base annua.

I viaggiatori provenienti dall'estero hanno contribuito con un +13,5%, mentre la domanda indigena è scesa del 6,5%. Gli svizzeri sono infatti tornati a passare di più le proprie vacanze al di fuori dei confini elvetici.

Luglio è destinato quindi a inserirsi in una linea di ripresa cominciata nel marzo 2021 e che – per quanto riguarda l'anno in corso – ha visto le notti progredire del 36% in gennaio, del 14% in febbraio, del 4% in marzo, del 12% in aprile, del 13% in maggio e del 9% in giugno.

I valori indicati fanno parte della statistica sperimentale Hesta-Flash. Non sono ancora note le cifre assolute, che verranno pubblicate insieme a tutte le altre informazioni aggiuntive – come i dati regionali – il prossimo 5 di settembre.

