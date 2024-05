Non raramente le storie aziendali finiscono di competenza dell'ufficio esecuzioni e fallimenti. Keystone

In Svizzera stanno aumentando nettamente sia fallimenti che le imprese di nuova apertura: se continua così l'anno sarà record su entrambi i fronti, annuncia la società di informazioni economiche Creditreform.

Fra gennaio e aprile hanno dovuto depositare i bilanci per incapacità a far fronte ai pagamenti 2772 aziende, vale a dire il 13,3% in più dello stesso periodo del 2023. A queste chiusure vanno poi aggiunte quelle per lacune nell'organizzazione (articolo 731b del Codice delle obbligazioni), salite del 5,2% a 926. Il numero complessivo dei fallimenti di ditte si attesta così a 3698 (+11,2% su base annua).

Se questa tendenza proseguirà si prevede un totale di oltre 11'000 fallimenti entro il 2024. «Non si può spiegare questi numeri solo con le attese sofferenze post-Covid dopo i sostegni finanziari ricevuti», commentano gli specialisti di Creditreform in un comunicato odierno.

I fallimenti di privati sono stati 2988, con un incremento del 3,7%. Le bancarotte di persone viventi sono aumentate sensibilmente (+28,7% a 345): «il dato può essere interpretato come un'indicazione del fatto che la situazione economica di molte famiglie è tesa e potrebbe diventarlo ancora di più nei prossimi mesi», si legge nella nota. Più moderato è stato invece l'incremento delle eredità rifiutate (+1,1% a 2643).

Dove c'è chi muore c'è anche chi nasce, anche a livello aziendale. Nei primi quattro mesi dell'anno le nuove iscrizioni al registro di commercio hanno raggiunto quota 18'048, in progressione del 4,2% su base annua. Credireform ipotizza che per l'insieme dell'anno il numero potrebbe salire a 54'000, una cifra mai vista in precedenza.

