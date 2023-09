Gli esperti studieranno ora l'efficacia dell'impianto. Keystone

Per la prima volta in Svizzera una pista ciclabile viene sfruttata per la produzione di energia solare: l'impianto in questione si trova a Satigny (GE), località conosciuta per essere il più grande comune viticolo della Svizzera.

«Solar Horizon» – questo il nome dell'installazione – è essenzialmente un tratto di strada per le biciclette di circa 200 metri ricoperto da una struttura su cui sono stati applicati 468 pannelli in grado di generare quasi 2000'000 KWh all'anno, hanno spiegato oggi i promotori del progetto, vale a dire il cantone e i Services industriels de Genève (la locale azienda idroelettrica). Si tratta dell'equivalente del consumo annuo di elettricità di 65 famiglie, è stato precisato.

L'impianto – che utilizza cemento riciclato per le fondamenta nonché legno e metallo locali per la struttura – è stato messo in funzione alla fine di giugno. I lavori sono durati sei mesi, per un costo di 1,5 milioni di franchi. Il finanziamento è stato fornito da SIG, che è responsabile anche della gestione della nuova centrale solare.

Ora l'efficacia di tale prototipo di copertura solare fotovoltaica sarà studiata a fondo. Se i risultati si riveleranno positivi nel tempo il progetto potrebbe essere ampliato ulteriormente, con sviluppi nel cantone e forse altrove in Svizzera.

«Ogni metro quadrato di pannelli solari è importante per affrontare l'emergenza climatica e per raggiungere l'obiettivo di produrre 350 GWh di elettricità fotovoltaica a Ginevra entro il 2030», ha affermato il consigliere di stato Antonio Hodgers (Verdi), responsabile del Dipartimento del territorio, citato in un comunicato stampa.

hm, ats