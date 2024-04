Play Suisse, la piattaforma di streaming della SSR, ha superato il milione di abbonati a circa tre anni e mezzo dal suo lancio, diventando così la piattaforma di streaming più utilizzata in Svizzera dopo Netflix.

La piattaforma di streaming Play Suisse è stata lanciata sabato 7 novembre 2020. KEYSTONE / archivio

SDA

Play Suisse si è affermata come mezzo di comunicazione in grado di riunire gli svizzeri di tutte le regioni, scrive la SSR in un comunicato odierno.

Il successo della piattaforma è dovuto soprattutto a serie popolari come «Tschugger», ambientata in Vallese o «Wilder», ma anche a film come «Mein Leben als Zucchini», senza dimenticare «Alter Ego», prima fiction di rilevanza nazionale girata interamente in Ticino, con protagonisti principali attori del calibro di Gian Marco Tognazzi, Matteo Martari, Anna Pieri Zürcher e Luca Di Giovanni.

Particolarmente apprezzate sono pure le registrazioni di concerti come quelli del Montreux Jazz Festival.

lt, ats