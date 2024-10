Oltre il 50% di coloro che hanno partecipato al sondaggio vede nella mobilità elettrica la tecnologia del futuro (foto d'archivio) Keystone

In Svizzera la propensione a pagare per la mobilità con energie rinnovabili e con le minori emissioni di gas serra possibili è poca. È il risultato di uno studio condotto dall'istituto di ricerca di mercato GfK per conto dell'importatore di auto Amag.

SDA

Per il 63% degli intervistati la cosiddetta «mobilità rinnovabile», nella quale Amag include le emissioni di gas serra nelle tre fasi di produzione, utilizzo e riciclaggio, sarebbe importante.

Tuttavia, la disponibilità a sborsare di più per questo è limitata. Circa un terzo degli intervistati non vuole pagare di più per questo. Il 10% sarebbe disposto a mettere sul piatto fino al 4% in più. Circa il 20% potrebbe immaginare di tirar fuori dal portafoglio fino al 10% in più e poco meno di un quarto spenderebbe fino al 15% in più.

Il 49% degli intervistati desidera fonti di energia rispettose del clima per alimentare le proprie auto e per il 39% il mezzo di propulsione gioca un ruolo importante, sottolinea Amag: «Oltre il 50% di coloro che hanno partecipato al sondaggio vede nella mobilità elettrica la tecnologia del futuro».

Le vendite di auto elettriche sono diminuite

Tuttavia, le vendite effettive di auto stanno attualmente mettendo un freno all'elettromobilità: quest'anno, la quota di mercato dei veicoli puramente elettrici è scesa al 18,7% alla fine di settembre. Un anno fa la quota di mercato era del 19,8%.

Il passaggio dai motori a combustione alla mobilità elettrica richiede sicurezza e fiducia, spiega Helmut Ruhl, CEO di Amag. È necessaria una fornitura di energia elettrica sicura e conveniente, opzioni di ricarica sufficienti e facilmente accessibili e veicoli attraenti e convenienti.

Le discussioni su una possibile carenza di elettricità e sul complicato accesso alle strutture di ricarica per gli inquilini e i condomini sono elementi frenanti. Anche l'abolizione dell'esenzione dall'imposta sulle importazioni di veicoli elettrici rallenterebbe la diffusione della mobilità elettrica, indica Ruhl: «Possiamo fare meglio su tutti questi aspetti».

Secondo un recente sondaggio condotto da Sotomo, il 75% delle persone in Svizzera può immaginare in linea di principio di acquistare un'auto elettrica, scrive Amag. Tuttavia, solo il 23% intende passare alla mobilità elettrica nel prossimo futuro.

ev