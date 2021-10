Posta sbarca in sala operatoria, compera ditta che prepara i ferri

La Posta vuole diversificarsi. Keystone

La Posta investe nella logistica del settore sanitario: l'azienda parastatale ha acquisito due terzi delle azioni di Steriplus, ditta con sede a Kaltbrunn (SG) specializzata nella sterilizzazione e manutenzione della strumentazione utilizzata durante le operazioni.

Finora l'impresa, fondata nella primavera 2020, apparteneva in parti uguali agli ospedali di Uster (ZH) e Wetzikon (ZH), riferisce la Posta in un comunicato odierno, senza fornire dettagli finanziari.

E attualmente è il personale delle due strutture ospedaliere a occuparsi della preparazione degli strumenti chirurgici: queste attività verranno affidate a Steriplus all'inizio del 2022.

Da tale data i «ferri» e il relativo materiale saranno preparati ad hoc per ciascun intervento e consegnati direttamente nelle sale operatorie dei due nosocomi attraverso un sistema di rifornimento che, nelle intenzioni dei promotori, sgraverà gli staff medici dal lavoro amministrativo.

La Posta si è posizionata già da tempo come fornitore di servizi logistici nel settore sanitario e in futuro intende ampliare ulteriormente la presenza in questo comparto. Da oltre otto anni dispone a Villmergen (AG) di un centro logistico a temperatura controllata, appositamente ideato per lo stoccaggio di dispositivi medici e prodotti farmaceutici.

hm, ats