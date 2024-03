Roberto Cirillo ha sottolineato le "difficili condizioni normative" della Posta. "Non vogliamo trasformarci in un museo, ma costruire la Posta di domani", ha detto il ticinese. Keystone

Lo scorso anno la Posta ha realizzato un utile di 254 milioni di franchi, in calo di 41 milioni rispetto all'anno precedente, quando il dato era già diminuito di un terzo.

Ancora una volta il gigante giallo attribuisce la tendenza alla diminuzione dei volumi di lettere, pacchi e nel traffico dei pagamenti.

Il risultato è «in linea con le aspettative», si legge in un comunicato diramato stamani all'inizio della conferenza stampa annuale del gruppo di proprietà della Confederazione, che sottolinea anche il peggioramento delle condizioni quadro in seguito al contesto inflazionario.

La Posta ha bisogno di «più libertà» per svolgere la sua missione, ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione Christian Levrat durante la conferenza stampa. A suo avviso è necessario adeguare il quadro legale.

«C'è una certa urgenza», ha detto l'ex presidente del PS nazionale. Di fronte alle sfide attuali, in particolare nel campo della digitalizzazione, «abbiamo preso provvedimenti per sviluppare le prime risposte, ma non basta».

La Posta ha bisogno di un intervento politico per avere più margine di manovra. L'ex consigliere agli Stati friburghese ha citato i temi dell'identità elettronica, della cartella elettronica del paziente e dell'e-voting.

Anche il direttore generale Roberto Cirillo ha sottolineato le «difficili condizioni normative» della Posta. «Non vogliamo trasformarci in un museo, ma costruire la Posta di domani», ha detto il ticinese.

