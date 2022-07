Powell: «La FED rallenterà l'economia, è necessario»

Il presidente della banca centrale americana Jerome Powell si è espresso questa sera sui tassi di interesse Keystone

La politica monetaria della Fed rallenterà l'economia, ma è necessario. Lo afferma il presidente della banca centrale americana Jerome Powell.

La Fed è determinata a far calare l'inflazione e ha gli strumenti per riportare la stabilità dei prezzi, dice Powell, secondo cui «è essenziale» riportare i prezzi all'obiettivo del 2%.

Un altro rialzo forte dei tassi di interesse potrebbe essere appropriato alla prossima riunione ma dipenderà dai dati, aggiunge il presidente della Fed, sottolineando comunque che a un certo punto sarà appropriato rallentare la velocità dei rialzi.

«Non penso che gli Stati Uniti siano ora in recessione» e la Fed non sta cercando» di causarla: c'è un sentiero stretto per evitare che accada, un sentiero che potrebbe stringersi ulteriormente, ha poi detto Powell.

