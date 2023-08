Assicurarsi contro i danni costa sensibilmente di più. Keystone

L'inflazione ha un impatto sempre più marcato anche sugli automobilisti: nel secondo trimestre il premio medio dell'assicurazione casco totale (per un nuovo cliente) risultava essere del 17% più alto di quello di un anno prima, con un rincaro pari a 142 franchi.

Il dato emerge da un'analisi del servizio di confronti Comparis, che mette comunque in luce come in precedenza le tariffe fossero scese: nel confronto con tre anni or sono i premi sono così lievitati solo del 10% e se il paragone viene tracciato sull'arco di un lustro si registra ancora una flessione del 4%.

«L'aumento dei prezzi era atteso, ma è la sua entità a sorprendere», afferma l'esperta di Comparis Andrea Auer, citata in un comunicato odierno. La concorrenza sul mercato delle assicurazioni veicoli a motore è infatti ancora forte.

Le compagnie assicurative sono concordi sui motivi del rincaro: si dicono confrontate con l'inflazione, che fa salire i costi delle riparazioni e dei pezzi di ricambio. Inoltre devono far fronte a premi più elevati dei riassicuratori per coperture come quelle relative alla grandine. Gli assicuratori sono peraltro colpiti in modo diverso dal rincaro dei costi dei sinistri: si può quindi presumere che anche gli adeguamenti dei prezzi saranno diversi a seconda dell'offerente, osserva Auer.

«Chi non cambia la propria assicurazione auto da tempo può ancora beneficiare di premi più convenienti», aggiunge la specialista. A suo avviso in ogni caso vale la pena fare un confronto, perché i prezzi variano notevolmente da una compagnia all'altra.

E la tendenza relativa al futuro? «L'inflazione probabilmente ci accompagnerà anche nei prossimi 1-2 anni: pertanto ci si può aspettare un ulteriore rialzo dei premi anche per l'assicurazione auto», prevede Auer.

